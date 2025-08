Así está la situación de los descartes del Deportivo: Patiño, el alumno aventajado del verano y la gran decisión

Si alguien ha tenido un verdadero periodo de prueba en esta pretemporada, más allá de minutos sueltos, y que lo ha aprovechado para demostrar que algo ha cambiado ese es Charlie Patiño. La duda es si es suficiente con ese paso al frente o si ese rol secundario es lo adecuado para su progresión. No es el único caso con más de una decena de futbolistas que trabajan en Abegondo sin una plaza segura en el Dépor 2025-26. El equipo de Hidalgo, con 17 fijos, espera aún tres fichajes (un pivote y dos arietes). Podría aumentar a cuatro si sale Helton con interés del Fortaleza. La ecuación no variaría. 25 es la cifra máxima, aunque puede jugar con la edad de algunos futbolistas, como el propio Patiño o Rubén, para darle ficha del filial y ganar espacio, incluso Noubi o Diego. La gira ha sido el último banco de pruebas e Hidalgo lo consulta con la almohada antes de exponer y convenir su plan con Soriano. El Dépor ya ha dado bajas, esta semana es la elegida para acelerar unas salidas que se dilatan en el tiempo.

Eric Puerto

Tras su cesión al Marbella, tiene la puerta abierta para salir a préstamo, también a su alcance el rol de tercer portero que desempeñó Alberto hace un año.

Petxarroman

Fue una de las apuestas hace un año, pero la llegada de Loureiro y Noubi le han dejado sin sitio en la rotación. Puede irse, sus agentes no han sido notificados, pero están atentos al mercado por si todo se precipita.

Mfulu

Sabe hace tiempo que no cuenta, pero no está siendo una salida sencilla. Tiene contrato hasta 2026, pero quiere una propuesta económica y deportiva que le satisfaga. Ni viajó a Inglaterra. Turcos y árabes se han interesado.

Patiño

Mientras no llegue Riki o Antonio Sánchez, los pretendidos para el pivote, seguirá en A Coruña. Es una de las grandes decisiones que debe tomar Antonio Hidalgo, quien lo ve más de 6 que de 8.

Denis Genreau

Ya lo tenía difícil para quedarse y sus prestaciones y la decisión de Hidalgo de quitarle minutos despejan la incógnita. No cuenta, tiene contrato hasta 2028 y trayectoria en Francia.

Rubén López

Quiere quedarse, su sitio está en el aire. La competencia será feroz y no le asegura minutos. Puede darle un sitio su polivalencia y la necesaria presencia de canteranos. No tiene constancia de que deba buscarse equipo.

Diego Gómez

Ha jugado poco en pretemporada e Hidalgo dejó su presencia en el aire. Sus agentes ya están rastreando el mercado, preferentemente de los equipos punteros de Primera RFEF, para manejar alternativas para un préstamo.

Luis Chacón

De opción «muy real» para seguir en el Dépor a jugador con el futuro incierto. Una lesión de tobillo ha ido en su contra y ha jugado de manera residual. Poco le ha podido ver Hidalgo. La Cultural, equipo al que ascendió, le esperará hasta el final.

Cristian Herrera

Tenía pie y medio fuera tras una renovación que sorprendió. Sus prestaciones y su condición de veterano le han abierto la puerta a quedarse. No es segura su presencia, pero ha ganado enteros para seguir.

Bouldini

No debe marcharse sí o sí, pero tiene la puerta abierta. El ariete quiere quedarse, aunque sabe que el mercado marcará su presencia en el equipo. El Dépor cuenta con Zaka y vendrán unos o dos arietes. Ese segundo es el que le compromete. Las amortizaciones y su sueldo juegan en contra de buscarle acomodo en otro equipo.

Martín Ochoa

No ha estado en la situación de Mfulu o Davo y sí ha jugado y viajado, pero no cuenta. Con contrato hasta 2028 debe buscar un préstamo, preferentemente a Primera RFEF. La experiencia en el Lugo no ayuda.