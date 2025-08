Lucas Pérez, a la búsqueda de destino

Su abrupta salida del Deportivo en el mes de enero y la enfermedad que le lastró en su corta aventura en el PSV no le dejaron el mejor sabor boca a Lucas Pérez de la temporada 25-26. Todo fue muy diferente a los meses previos, coronados con el ascenso y con todo lo que pasó aquel 12 de mayo de 2024. Pero el coruñés, sin equipo, está decidido a reinventarse y a darle un segundo aire a su carrera cuando ya se encuentra en la parte final de su trayectoria como jugador en activo. Busca un nuevo destino cuando la liga ya asoma y cuando ha puesto punto y seguido a su preparación de verano.

Y es que el ex del Dépor ya ha estado entrenando en las últimas semanas con el Racing de Ferrol, dado que es el equipo de mayor nivel más a mano desde A Coruña y dada también su buena relación con el entrenador Pablo López y con los rectores de la entidad departamental. Ya ha puesto final a esta experiencia en unas sesiones que le han servido para coger unas sensaciones que son imposibles de adquirir si no es en una dinámica de un equipo. Lucas, quien ha tenido que estar afincado este verano en A Coruña por razones personales e incluso burocráticas, ya se ha trasladado a Madrid para seguir con su preparación estival. Siempre que ha pasado periodos afincado en la capital de España se ha entrenado a con la plantilla del Rayo Majadahonda, ahora en Segunda RFEF. Lo hacía por su gran relación con Alejandro Arribas, con el que coincidió en el Deportivo, pero el exdefensa blanquiazul vendió el club el pasado mes de febrero y ahora ha comprado el Cartagena. Ya no es el dueño.

Las preferencias del coruñés pasan por seguir su carrera en un equipo de la Liga que esté lo más cerca posible de Madrid por razones personales, como ya ocurrió hace unos meses cuando dejó el Deportivo. Entonces, unos problemas familiares demoraron la resolución de su futuro y, ya con el periodo de pases cerrado, le llegó la oportunidad de reforzar al PSV en el mercado de jugadores en paro. Viajó a Eindhoven, tardó unas semanas en ponerse en forma y, tras debutar, padeció una enfermedad que le dejó fuera el resto de la temporada. Aun así, esa salida testimonial en dos partidos (16 minutos) le sirvió para engrosar su palmares con el título de liga en Holanda. Hace unos años ganó la Copa Inglesa, la FA Cup, con el Arsenal de Wenger.

Lucas Pérez busca, de esta manera, su undécimo equipo en el fútbol profesional después de haber escalado en las canteras de Atlético, Rayo y Alavés y tras haber jugado, no solo en España, Inglaterra u Holanda, sino también en Ucrania y Grecia. Hace más de quince años que debutó en el fútbol profesional en Vallecas.