Mfulu y el Deportivo llegan a un acuerdo para la rescisión de su contrato

El Deportivo aligera su plantilla en una semana clave para adelgazar el nutrido vestuario de Abegondo. De los doce futbolistas con el futuro en el aire (uno de ellos es Helton Leite), hay una incógnita que se ha despejado, la de Omenuke Mfulu. El francocongoleño y el Deportivo llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes y para que el futbolista busque ahora un nuevo destino. El ex de Las Palmas sabe desde el final de liga que no cuenta, no ha tenido minutos en los amistosos de este verano y ni siquiera viajó a la gira inglesa que hizo el equipo coruñés la semana pasada.

A partir de hora, ya con las manos liberadas, buscará un nuevo equipo para desarrollar el fútbol que le llevó a ser importante en el Elche y algo menos en Las Palmas. El Dépor lo contrató hace un año con el deseo de que compitiese con José Ángel y Diego Villares y para que aportase músculo y equilibrase al equipo en la posición de 6. Su fichaje no ha funcionado, a pesar de que sobre todo Idiakez le dio oportunidades, algunas menos Gilsanz. Su rendimiento fue de más a menos, ya sin empezar en un punto muy alto, y desde el club coruñés siempre tuvieron claro que no tenía sitio en este proyecto. Gragera llegó hace una semana del Espanyol como cedido con opción de compra de 1,5 millones y desde el Dépor tienen claro que se ha dado un salto cualitativo en una posición no del todo bien cubierta en el pasado ejercicio.

El Dépor espera resolver el futuro de más jugadores en los próximos días, ya que futbolistas como Eric Puerto, Álex Petxarroman, Rubén López, Charlie Patiño, Genreau, Diego Gómez, Luis Chacón, Cristian Herrera, Bouldini o Martín Ochoa no tienen un sitio seguro en el Dépor 2025-26. Algunos se irán sí o sí, otros dependen de las entradas y de lo que le ofrezca el mercado. El puzle tiene que cuadrar el próximo 1 de septiembre, cuando baje la persiana del mercado de fichajes de verano. El Dépor necesita cuatro contrataciones y aligerar su plantilla. Lleva tiempo trabajando en este aspecto de su planificación, le queda mucho por hacer.