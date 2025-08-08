El Dépor Abanca pone a prueba sus nuevas armas ante el Braga en Riazor

El Dépor Abanca disputa esta tarde (17.00 horas) el Teresa Herrera contra el SC Braga en un nuevo amistoso de preparación en el que Fran Alonso quiere volver a probar el nuevo plan de juego del equipo esta temporada. «Queremos proponer algo más que el año pasado, tener más el balón y ser más agresivas», explicó el entrenador blanquiazul.

El conjunto deportivista sacó buena nota en los duelos de preparación que ha disputado hasta el momento ante el Athletic, el Sporting de Lisboa y el Braga, al que se vuelven a enfrentar en Riazor tras hacerlo, hace unas semanas, en tierras lusas. «En los partidos, a pesar de la calidad de los rivales, hemos tenido mucho el balón, creado muchas ocasiones y puesto en práctica lo que estamos entrenando», resume Fran Alonso.

El técnico reconoce que el cuerpo técnico decidió este verano incrementar el volumen y la carga sobre las jugadoras para ganar en agresividad y en presión alta, algo que exige «un período de adaptación». «Cada año el balón viaja más rápido y se recorre más distancia. En nuestro modelo necesitábamos un poquito más de intensidad», señaló en la sala de prensa de Abegondo. Alonso no podrá disponer de Vera Martínez ni Millene Cabral ante el Braga por lesión, aunque matizó que son problemas leves y priorizan la recuperación en «el período más lesivo de la temporada».

Riazor conoce hoy a las nuevas caras como Merle Barth, Marisa, Sara Extremera, Cavanagh. Alonso está satisfecho por la confección de la plantilla, con todas las posiciones dobladas, pero no da por cerrado el vestuario: «siempre estamos atentos a posibilidades de mercado».

El Dépor Abanca aspira ante el Braga a su quinto título en el Teresa Herrera femenino. Conquistó las ediciones de 2016, 2022, 2023 y 2024. El club busca el sexto entorchado, contando con el que levantó el Dépor Abanca B en la edición de 2020 contra el Victoria.