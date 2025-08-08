Fútbol | Segunda RFEF

El Fabril disputa un amistoso en Arzúa contra el Compostela

Manu Ferreiro, baja por lesión muscular

El Fabril celebra un gol en Abegondo.

El Fabril celebra un gol en Abegondo. / Casteleiro/Roller Agencia

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El Fabril juega hoy (11.30 horas) contra el Compostela su tercer partido amistoso de este verano. El conjunto blanquiazul arrancó su calendario de pretemporada con un empate (2-2) ante el Arenteiro y una derrota, el pasado miércoles, frente al Racing de Ferrol (3-2), equipo de Primera RFEF. Ahora, los de Manuel Pablo encaran su tercer test en el campo de O Viso, en Arzúa, ante un rival de Tercera RFEF. El conjunto fabrilista tiene a toda la plantilla disponible a excepción de Manu Ferreiro, baja por una lesión muscular.

