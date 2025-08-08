Fútbol | Segunda RFEF
El Fabril disputa un amistoso en Arzúa contra el Compostela
Manu Ferreiro, baja por lesión muscular
Inés Vicente Garrido
A Coruña
El Fabril juega hoy (11.30 horas) contra el Compostela su tercer partido amistoso de este verano. El conjunto blanquiazul arrancó su calendario de pretemporada con un empate (2-2) ante el Arenteiro y una derrota, el pasado miércoles, frente al Racing de Ferrol (3-2), equipo de Primera RFEF. Ahora, los de Manuel Pablo encaran su tercer test en el campo de O Viso, en Arzúa, ante un rival de Tercera RFEF. El conjunto fabrilista tiene a toda la plantilla disponible a excepción de Manu Ferreiro, baja por una lesión muscular.
