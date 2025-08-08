Fútbol | Deportivo
Luis Chacón está cerca de volver a irse cedido a la Cultural Leonesa
El mediapunta iba a tener «una competencia alta» en el Deportivo
D. Abelenda / C. Miranda
Luis Chacón está cerca de salir del Deportivo y jugar la próxima temporada en la Cultural Leonesa, donde ya militó el curso pasado y consiguió el ascenso a Segunda, según informó el periodista Ángel García y pudo confirmar este diario. Chacón contaba con varias ofertas encima de la mesa, tanto de Segunda como del extranjero, pero, finalmente, está cerca de regresar al Reino de León. Será su primera temporada completa en la categoría de plata.
Antonio Hidalgo reconoció ayer la alta competencia que iba a tener Chacón esta temporada en el Dépor, pero dejó en el propio futbolista la decisión de seguir o buscar una alternativa. «Fernando [Soriano] y yo hablamos con él. Es un futbolista de nuestro agrado, pero tiene una competencia alta», resaltó el técnico, que ve al de Pontedeume como un activo importante del club.
En la Cultural tendrá que volver a ganar enteros para establecerse en Segunda y volver próximamente al Deportivo.
