Tres semanas para que el Deportivo se haga robusto en las áreas: un meta y dos delanteros

Hace 361 días el Deportivo estaba prácticamente en el mismo punto que se encuentra hoy. Con un buen puñado de fichajes, una plantilla que iba cogiendo forma y con la necesidad acuciante de cerrar a un portero y a un delantero, de fortalecerse en las áreas, justo donde se deciden los partidos y las temporadas. Aquel 12 de agosto de 2024 solventaba el primero de sus dos grandes agujeros en la planificación con un fichaje, el de Helton Leite, que superó las expectativas, aunque llegaba ya con un currículum bien nutrido. Hoy el brasileño no está tras irse casi por sorpresa, y las inquietudes y las necesidades son casi idénticas en el Deportivo a las que de hace un año. Tres semanas para robustecer en las áreas un proyecto ambicioso en las aspiraciones, en la inversión y en el nivel de los futbolistas contratados hasta ahora.

Álvaro Fernández saluda a la grada en un calentaniento. | Sevilla CF

La Dirección de Fútbol, encabezada por Fernando Soriano, lleva mucho más tiempo buscando un par de arietes para satisfacer las necesidades de Hidalgo que un guardián bajo palos, pero los movimientos y los deseos harán que llegue primero un meta que intente llenar el hueco en la portería. Ha negociado por Álvaro Fernández, recién renovado en el Sevilla, con contrato hasta 2027 y que no cuenta para los hispalense. Los andaluces tienen una necesidad perentoria de liberar excedente y de inscribir a un segundo portero y el Dépor tiene las mismas urgencias de encontrar cuanto antes un competidor de Germán Parreño, que apunta a empezar la liga ante el Granada. En ese caldo de cultivo se mueve una operación por un meta de confianza de Hidalgo, ya que fue titular con él en Huesca en la 23-24, y que no tiene sitio en el Sánchez Pizjuán en un club que tiene que ingresar dinero y liberar masa salarial como sea para inscribir jugadores. El conjunto de Primera División está, además, a un paso de cerrar al meta Vlachodimos. Ahora mismo no puede hacerlo.

De hecho, la agencia EFE en Sevilla apunta que el club andaluz «concederá la carta de libertad al guardameta Álvaro Fernández para que fiche como agente libre por el Deportivo» un vez firme al heleno, ex del Benfica, y que «ambas operaciones están vinculadas y se encuentran la fase final de las negociaciones». Fuentes deportivistas rebajan de manera considerable la posibilidad de que el acuerdo esté próximo y abren el abanico de pretendientes a esa vacante que ha quedado en un puesto sensible.

El deseo del Deportivo es que el guardameta que supla al portero que se acaba de marchar al Fortaleza llegue esta misma semana a A Coruña y esté para trabajar con el grupo en la semana previa al inicio de liga.

El Dépor parece calcar sus pasos de hace un año porque primero cerró la portería y quince días después, tras los problemas enquistados que tuvo el Levante para inscribir jugadores, pudo cerrar a Mohamed Bouldini. Su contratación fue anunciada el 28 de agosto. Esta temporada la llegada de uno o dos refuerzos ofensivos también se dilatará y eso que el club coruñés lleva semanas y semanas trabajando y peinando ese mercado con el anhelo de encontrar la pieza que marque de verdad la diferencia. Con una oferta escasa y cara, el deseo es que llegue a Riazor un ariete importante del mercado nacional o que, al menos, conozca la liga. No será fácil. Nunca lo es y menos cuando todo se juega en las áreas. El Deportivo busca redondear su plantilla.