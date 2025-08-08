Vera Martínez, baja en el Teresa Herrera ante el Sporting Braga
A Coruña
La central cántabra Vera Martínez se suma a Millene Cabral como baja en el Dépor Abanca para el Teresa Herrera de mañana ante el Sporting Braga. Sufre «una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha» y estará unos días ausente, primero con fisioterapia y después con la progresiva readaptación a la práctica deportiva. Se le acumulan las ausencias al equipo de Fran Alonso.
