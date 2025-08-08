Ximo Navarro regresa al césped a una semana del inicio de liga
No ha tenido minutos en toda la pretemporada por un problema muscular
A Coruña
Ximo Navarro regresó al césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo junto al resto de sus compañeros para realizar la primera parte del entrenamiento tras el duelo ante el Oviedo en Ribadeo. El andaluz, criado en Mallorca, fue uno de los futbolistas importantes en las dos últimas temporadas, pero no ha tenido la oportunidad de debutar en esta pretemporada por un contratiempo muscular, que prolongó su larga inactividad tras un problema de espalda. La segunda parte de la sesión ya no la pudo completar, aunque va dando pasos para volver a jugar partidos. Será prematuro que llegue al inicio de liga ante el Granada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Así está el fichaje de un delantero en el Deportivo, una conocida carrera de fondo
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La zona tensionada en A Coruña: ¿Cómo puedo saber si mi casero es un gran propietario?
- Helton Leite paga su cláusula y ya no es jugador del Deportivo
- La Policía Nacional evita el suicidio de un hombre en A Coruña con una escopeta