Ainhoa Marín: «Ojalá sigamos esta línea para enganchar a la afición»

Nueva vida, misma Ainhoa Marín. La catalana volvió a cuajar una gran actuación en el Teresa Herrera en el debut del Dépor Abanca en Riazor este curso y fue valorada como la mejor jugadora del encuentro al término del mismo. «A todo el mundo le gusta que reconozcan su trabajo, pero creo que todas hemos estado especialmente bien», señaló la 14 blanquiazul en zona mixta tras recoger el galardón. Marín aprovechó para elogiar el esfuerzo de sus compañeras durante el choque: «El trabajo de las centrocampistas y las defensas ha hecho que yo pueda brillar un poco más, pero ha sido un partido muy completo de todo el equipo».

Ainhoa considera que el duelo frente al Braga ha sido «el mejor encuentro» del Deportivo en lo que va de pretemporada. «Estoy realmente feliz y ojalá que sigamos manteniendo esta línea de tener protagonismo con balón para enganchar a la afición», apuntó. La atacante de Badalona se mostró cauta, pero satisfecha: «No quiero ponerme eufórica, porque queda mucho, pero hoy voy a permitirme estar así de contenta». Sobre el estreno de la temporada en Riazor, Marín señaló que la plantilla se siente «a gusto» compitiendo en el estadio y que el escenario las ayuda a sentirse «futbolistas».

Durante la pretemporada, la 14 parece haber abandonado la línea de cal para actuar y sorprender en posiciones interiores. «Me reuní con Fran y le dije que me gustaría innovar en mi juego para no ser tan previsible. Estamos intentando buscar de qué manera puedo hacer cosas diferentes», explicó. El objetivo es generar buenas sensaciones para «darle al equipo más opciones» en relación a su juego.

Marín también valoró de forma positiva el mercado de fichajes: «Las jugadoras que han llegado nos dan una mejora con respecto al año pasado, que era algo que se necesitaba. Estoy muy ilusionada con lo que está por venir y espero que podamos dar muchas alegrías la temporada que viene».