Fútbol | Deportivo
El Deportivo y el CD Calasanz vencen en el Mini Teresa Herrera
El Ural y el Victoria completaron las finales benjamín y prebenjamín
A Coruña
La cantera del fútbol coruñés disfrtuó en la mañana de ayer de su particular Mini Teresa Herrera en Riazor. El Deportivo se llevó el triunfo en la categoría benjamín al derrotar por 5-1 al Ural con tantos de Nico Castro, Pablo Gómez, Leo Galbán y Gael Fernández. En la final de prebenjamines, el premio se lo llevaron los jugadores del CD Calasanz al vencer en la tanda de penaltis al Victoria CF. No hubo goles en el tiempo reglamentario y la tanda se resolvió 3-2 para el conjunto rojo.
