Fútbol | Segunda RFEF
El Fabril supera al Compostela en Arzúa
Los goles de Nsongo Bil y Luisao encarrilan el primer triunfo estival del conjunto de Manuel Pablo
El Fabril consiguió este sábado su primera victoria de la pretemporada al vencer (0-2) al Compostela en el campo de O Viso, en Arzúa. Nsongo Bil abrió la lata en el primer cuarto de hora y Luisao Macías remató la faena en la segunda parte. Manuel Pablo continuó con la puesta a punto de la nueva camada del filial. Perdió este verano a su columna vertebral, con jugadores como Alberto, Marotías, Alfaro y Kevin. La reconstrucción pasa por la base de jugadores que ascienden del Juvenil A y por figuras que estaban en el curso pasado en el filial y que deberán dar un paso al frente.
Con este duelo, el conjunto fabrilista ya acumula tres amistosos en esta pretemporada. Firmó un empate el pasado fin de semana contra el Arenteiro en Abegondo. Este miércoles cayó ante el racing de Ferrol en un duelo en el que puso en aprietos a un recién descendido de Segunda División a Primera RFEF. También completó una sesión de entrenamiento conjunta con el Penafiel luso.
