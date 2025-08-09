Ocho décadas del Teresa Herrera: Que 80 años no son nada

«Que veinte años no es nada», cantaba Carlos Gardel en uno de sus tangos más famosos. Si el Deportivo y el trofeo Teresa Herrera se aplicasen aquel verso, tendrían que recordar solo las veinte ediciones que ha disputado desde aquella en la que el club, a punto de convertirse en centenario, venció a Nacional y a Peñarol a un triangular. Por el camino quedó la reedición veraniega de su noche de gloria contra el Milán o los cuadrangulares que fueron y vinieron con los años. El Decano de los trofeos veraniegos va mucho más allá de la veintena y cumple hoy 80 ediciones. Riazor vio desfilar por su césped y por sus pistas, ya desaparecidas, a algunos de los mejores jugadores del mundo. En esta ocasión, el Deportivo ejerce de anfitrión para el Le Havre, el primer francés que aspira a levantar la réplica de la Torre de Hércules desde hace más de medio siglo.

El Dépor Abanca alza el título, el año pasado. | | CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

El Sevilla y el Athletic Club de Bilbao fueron los encargados de inaugurar el trofeo Teresa Herrera en 1946, en un estadio de Riazor inaugurado apenas un par de años antes. Los hispalenses, que acababan de ganar su única liga, se impusieron 3-2 y se convirtieron en los primeros campeones del que, actualmente, es el torneo veraniego más antiguo del mundo. El Deportivo tardó una década en estrenarse en su trofeo de casa. Lo hizo en 1955, cuando doblegó, al Athletic (2-1). Esas fueron las dos primeras ediciones que enfrentaron a equipos españoles. Lo habitual fue ver a un representante nacional y a otro extranjero, una tendencia que rompieron los conjuntos sudamericanos a finales de los años 50. Nacional de Montevideo venció a Flamengo en 1958 y, un año después, el Santos de Pelé superó (4-1) al Botafogo de Garrincha.

De las visitas de los gigantes a convertirse en uno de ellos. El Deportivo se consagró desde los años 90 en el gran triunfador de un torneo en el que, antes, participaba de forma intermitente. Lo hizo a costa de vigentes campeones de Europa como la Juventus, en 1996, o de próximos ganadores de la Orejona, como el Milán en 2006 (3-1). También cayó el Real Madrid en 2007, inmerso en su maldición coruñesa.

Los cuadrangulares que dominaron las ediciones desde los años 70 se convirtieron en finales únicas y la pandemia aplazó el torneo de verano hasta Navidad, cuando el Dépor derrotó a un combinado del futbol aficionado de la ciudad. Desde 2013, el trofeo también tiene campeonas. El Victoria alzó la primera edición ante el Orzán y el Dépor Abanca se estrenó en 2016 y lleva ya cuatro coronas. Infinidad de anécdotas en un Teresa Herrera para el que 80 años no son nada.