2-0 | Sexto Teresa Herrera para un Dépor Abanca a medio gas

El Dépor Abanca sumó su sexto Teresa Herrera, el cuarto consecutivo, sin necesidad de mostrar su catálogo completo de trucos. Al equipo de Fran Alonso no le hizo falta desplegar todo su potencial sobre el césped para quedarse con la Torre de Hércules en un cómodo triunfo frente al SC Braga (2-0).

El técnico madrileño apostó por la línea de cinco atrás, con Samara y Monteagudo como carrileras y Barth, Artero y Elena de centrales. La canterana Redru fue la principal novedad en la medular. Parecía claro que el Deportivo buscaba un fútbol directo, con la apuesta por un zaga que destacaba por su desplazamiento en largo para encontrar cuanto antes a Marisa. La perla madrileña tardó poco en estrenar las redes de Riazor. Tres minutos, concretamente, lo que le llevó al Deportivo elaborar una jugada por la derecha y enviar un balón al área. La delantera cedida por el Real Madrid se anticipó a la salida de la guardameta, metió la punta de la bota y celebró su primer tanto en el estadio como jugadora blanquiazul.

El gol relajó al Deportivo, que levantó el pie del acelerador. El cuadro coruñés se dedicó a elaborar y arriesgar en la salida en corto, lo que estuvo a punto de costarle algún susto. El ritmo de juego bajó de manera alarmante, digno que un partido de estas alturas de calendario. Ninguno de los equipos parecía interesado en subir las revoluciones, salvo cuando el esférico llegaba a las botas de Ainhoa Marín. La 14 blanquiazul, más cerrada de lo habitual (casi formaba una doble punta con Marisa), intentó dar velocidad a la circulación del Dépor, pero se encontró muy aislada. Solo Samara, que mantiene su química intacta con la de Badalona, pareció entenderla. Entre las dos crearon las ocasiones más peligrosas del primer tiempo: un disparo lejano que sacó Morais con la punta de los dedos y un remate de cabeza que se marchó rozando el palo. Elena Vázquez tuvo la última con un potente chut que se fue a córner.

La segunda mitad comenzó con el mismo guion de la primera. La intensidad de Samara en la derecha provocó que el balón le llegase a Redru en la frontal. La canterana armó la pierna sin dudarlo y envió un preciso disparo a la escuadra derecha de la portería de Morais. Golazo y 2-0.

El Braga movió fichas y logró sus primeras aproximaciones, sin peligro. El Dépor, cómodo, dejó que el conjunto portugués se aproximase. Fran Alonso realizó varias ventanas de cambios para renovar su propuesta. Entraron Cavanagh, Bárbara, Paula Novo, Lucía Martínez, Valbuena, Eva Dios, Carmen Carballada y Yohana, pero la dinámica apenas cambió. El cuadro blanquiazul dominaba la pelota sin obstáculos, un monólogo local.

En el tramo final, Alonso retiró a Henar y Elena para meter a Sara Extremera y Laura Ruíz. El Dépor finalizó el partido con mucha presencia del filial y Artero como única superviviente del once inicial. La tarde, que reunió a casi dos mil personas en la grada, fue placentera y sencilla para los intereses coruñeses. Otro test aprobado antes de encarar la recta final de pretemporada y dar inicio al segundo curso consecutivo en la Liga F.