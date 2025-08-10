El Deportivo vuelve al trabajo este martes, pendiente de Arnau Comas

El Dépor regresa al trabajo este martes para preparar el primer encuentro de liga, pendiente de Arnau Comas, aún en pleno rodaje y que solo jugó 45 minutos en el Teresa Herrera. El conjunto de Antonio Hidalgo disfruta de dos días de descanso para reponer fuerzas después de unas semanas intensas, cargadas de partidos y de viajes. Disputó seis encuentros en apenas 20 días. El club afronta este sábado (21.30 horas) la primera jornada de liga, ante el Granada. Un rival exigente para un Dépor que también está pendiente de Ximo, Petxarroman y José Ángel. Los tres fueron baja por lesión este pasado sábado ante el Le Havre.