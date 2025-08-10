Fútbol | Deportivo
El Juvenil A del Deportivo cae en semifinales del torneo Unindo Camiños
A Coruña
El Juvenil A del Deportivo participó este fin de semana en el torneo Unindo Camiños en Santiago y quedó eliminado en semifinales a manos de la UD Las Palmas (1-2). Antes, en la fase de grupos venció a Atlético de Madrid y Arosa y empató con Pontevedra y Compostela. El Juvenil B ganó (1-2) un amistoso ante el Muxía de Primera Autonómica
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña
- El pueblo donde mejor se come de Galicia: un tesoro 'infravalorado' en plena Ribeira Sacra
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- La música gallega llena Riazor