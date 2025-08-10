Así está el puzle del Deportivo en la semana previa al debut ante el Granada: fichajes, descartes, inscritos...

El pitido final del Teresa Herrera es, en los últimos años, sinónimo de celebración para el Dépor, también una señal de que se acabó la pretemporada y de que el inicio de liga le espera a la vuelta de la esquina. El equipo coruñés llegará al duelo de este sábado a Los Carmenes con siete fichajes que anhela que sean ocho, pero es probable que la plantilla que inscriba para ese partido tenga varias modificaciones de calado respecto a la que mande a LaLiga el próximo 1 de septiembre. Quedan entre dos y cuatro contrataciones y restan aún muchos futbolistas por colocar.

La llegada de un meta

El Dépor cerró la pasada liga con una única línea bloqueada, la portería. La presencia de Helton y Parreño le otorgaba cierta tranquilidad. Todo saltó por los aires a principios del mes de agosto con el interés y posterior fichaje del brasileño por el Fortaleza. El Dépor no quiso negociar, pero la cláusula fue abonada y le ha tocado salir al mercado. Ha negociado por Álvaro Fernández, del Sevilla y viejo conocido en el Huesca de un Hidalgo que reconoció que hay «otras opciones» encima de la mesa. El club coruñés sabe que es un golpe la marcha del titular de la pasada temporada, pero considera que hay un mercado nutrido y asequible en el que puede moverse con la cantidad abonada y la masa salarial que libera. La pretensión era que hubiese llegado en la semana que se cerró el domingo. Debe concretarse en las próximas horas. Como hace un año, Germán Parreño comenzará la Liga.

20 inscritos y descartes

Al Dépor le queda aún mucho trabajo que hacer con sus descartes. Eso sí, tiene a ya a 20 jugadores inscritos en LaLiga porque se maneja con cierta holgura dentro de su límite salarial, no como le ocurre a otros, que buscan ventas desesperadas de última hora, como es el caso de Chris Ramos y el Cádiz. El club tiene a todos sus futbolistas validados, salvo Comas, Puerto, Chacón, Patiño, Rubén López y Martín Ochoa. Con estos tres últimos existe la opción de que tengan ficha del filial. El de Pontedeume se irá a la Cultural y se le busca acomodo a otros de la relación como Diego Gómez o Denis Genreau, también al ariete riojano que ha llegado a tener minutos con el Fabril este verano. Hasta Petxarroman tiene la puerta abierta en una defensa que el club ve servida con siete futbolistas versátiles, además del refuerzo de Samu.

La obsesión por el gol

Tener que fichar a un portero ha sido una urgencia sobre la marcha que el Dépor está cerca de solucionar. Pero lo que le inquieta, lo que le quita horas de sueño es encontrar a ese ariete que lleva más de un año buscando y que pretende que marque la diferencia de verdad. Eddahchouri ha sumado goles y se ha reivindicado este verano, pero el club busca un 9 titular en un mercado escaso y muy caro. Está peor incluso que hace un año. Tras recurrir a la vía extranjera el pasado mes de enero cuando reclutó al holandés, el equipo coruñés se centra ahora en la oferta nacional o, al menos, en un futbolista que conozcan el campeonato. No quieren experimentos en una tesitura que, prácticamente, aboca a las probaturas. Como ocurrió hace un año con Bouldini, quedará para el final del mercado y obligará a un importante desembolso. Hidalgo pretende que sean dos arietes, pero ante todo debe encontrar a uno que marque la diferencia. La necesidad de atar a ese hombre gol y las dificultades encontradas con Riki han postergado el fichaje del 8.