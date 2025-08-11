Fútbol | Deportivo

A la venta las entradas para acompañar al Deportivo en Granada

Los nazaríes ofrecen 606 localidades para la afición blanquiazul para la primera jornada de liga

Charlie Patiño, durante el Dépor-Granada la temporada pasada.

Charlie Patiño, durante el Dépor-Granada la temporada pasada. / Casteleiro/Roller Agencia

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El Deportivo puso este lunes a la venta las entradas para acudir a primer partido de liga. Los abonados que quieran acompañar al equipo este sábado (21.30 horas) a en Los Cármenes podrán adquirir su localidad en la Oficina de Atención al Deportivismo, en el Estadio de Riazor, hasta este jueves a las 13:00 horas.

El Granada puso a disposición del club coruñés un total de 606 entradas. La federación de peñas gestionará un 40%, 243 concretamente. Cada socio dispone de hasta dos entradas con un precio de 25 euros cada una. Para poder disfrutar del del encuentro se tendrá que indicar en la Oficina los nombres y apellidos de los asistentes junto con una copia del DNI de ambos y el correo electrónico.

