Fútbol | Deportivo
El Deportivo comienza a preparar el duelo ante el Granada
Petxarroman y José Ángel siguen al margen y Ximo alterna con el grupo
A Coruña
El Deportivo comenzó ayer a preparar la primera jornada de liga, que disputará este sábado (21.30 horas) contra el Granada en Los Cármenes. Ximo Navarro hizo tareas con el grupo y con el readaptador mientras se recupera de la lesión que le ha dejado sin minutos en toda la pretemporada. José Ángel y Petxarroman continúan con trabajo específico y, por el momento, apuntan a ser baja en el estreno liguero.
Antonio Hidalgo se estrenará en liga con el Dépor contra un rival, el Granada, que llega en horas bajas al comienzo de la competición. El técnico catalán ya debutó en Riazor con un triunfo ante el Le Havre en el Teresa Herrera el pasado sábado.
