Gragera: "El Dépor es el mejor club en el que volver a encontrarme"

José Gragera decidió este verano bajar una categoría, del Espanyol, al Deportivo. "Tras un año de inactividad a raíz de una lesión necesitaba volver a jugar. Qué mejor club que el Dépor para poder encontrarme. Es un club histórico, grandísimo", destacó el mediocentro asturiano en su presentación como nuevo futbolista blanquiazul. "Hablaron Massimo [Benassi] y el míster conmigo, me dejaron buenísimas palabras del proyecto. El club está creciendo. Quiere hacer las cosas bien. No lo considero un paso atrás", valoró. Gragera lo ve como otra etapa en la que quiere crecer como futbolista. Llega cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso.

El mediocentro se siente cómodo en la posición de seis, en el inicio de la jugada, donde Hidalgo le ha utilizado en los amistosos de pretemporada. "Es la posición en la que llevo jugando toda la vida. Me gusta aportar desde ahí tanto en tareas defensivas como ofensivas a la hora de crear en salida de juego", señaló Gragera.

El jugador reconoció el paso al lado que tuvo que dar el año pasado. Sufrió una lesión en pretemporada el año pasado que le obligó a pasar por el quirófano y quedarse en el dique seco una larga temporada. Fue una etapa, cree Gragera, que le "sirvió para aprender y volver a empezar con más ganas".

"Agresivo, con buen juego de balón", destacó Fernando Soriano sobre el nuevo futbolista del Deportivo. El Director de Fútbol confirmó que el futbolista llega cedido con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera. "Vengo con la intención de quedarme muchos años. Es el objetivo que nos planteamos cuando vinimos aquí, más allá del pedazo de proyecto en el que está sumergido el Dépor", expuso José Gragera.

El mediocentro es consciente de la exigencia de la categoría y del reto que tiene por delante, pero ve "al equipo preparado" para lo que viene por delante.