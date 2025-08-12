Fútbol | Liga F
Marina Artero, jugadora del Dépor Abanca: "Fran Alonso me ha dado más confianza para creérmelo y sentirme más importante"
La jugadora afronta su segunda cesión con ganas de "mirar más hacia arriba"
Inés Vicente Garrido
Marina Artero continua un año más en el Dépor Abanca como jugadora cedida por parte del Athletic Club. La defensa esta convencida de que este año dará un paso adelante después de que la temporada pasada no jugara todo lo que esperaba. “Estuve mucho con la selección, me costó adaptarme y tuve mucha lesiones” explicó la joven internacional en su presentación, acompañada por el directo deportivo del Dépor Abanca, Kevin Cabado.
Esta pretemporada Fran Alonso le ha dado un rol más protagonista gracias al modelo de juego por el que quiere apostar, con una mayor posesión del balón. En el último amistoso, en el Teresa Herrera, fue la única jugadora que disputó todo el partido. “Me ha dado confianza para creérmelo y sentirme importante” aseguró. Ahora el equipo se siente con “ganas de que arranque la liga” el 31 de agosto en casa frente al Levante Badalona.
Para esta temporada el conjunto blanquiazul quiere “mirar más hacia arriba”. Artero es consciente de que el año pasado sufrieron mucho al ser el primer año en la categoría y confía en que este año, con “trabajo diario” acabarán la temporada sin sufrir.
