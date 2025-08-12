Fútbol | Deportivo

Michi Apóstol y Espe Pizarro se incorporan tras la Copa América

El conjunto coruñés se mide al Costa Adeje Tenerife este sábado

Espe Pizarro, en Abegondo.

Espe Pizarro, en Abegondo. / RCD

I.V.G

A Coruña

Las jugadoras internacionales Michi Apóstol (Venezuela) y Espe Pizarro (Uruguay) se incorporaron ayer a la pretemporada con el Dépor Abanca tras su participación en la Copa América. Ambas trabajaron con el grupo en Abegondo antes de viajar este sábado 16 de agosto a La Orotava para disputar el trofeo Teide ante el Costa Adeje Tenerife.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents