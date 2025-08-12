El Sporting de Portugal quiere a Yeremay y el Deportivo se aferra a su cláusula

Después de los primeros sudores del verano, el deportivismo había vivido con cierta tranquilidad con Yeremay Hernández. Le dijo no al Como y en su contrato se activaron unas cláusulas de mejora que hacían que su sueldo y el precio de salida subiesen. Una cantidad con muchos ceros a la derecha y la firme voluntad del jugador de seguir en el Dépor eran el mejor aval para que siguiese en A Coruña un jugador por encima de la categoría. Pero ese blindaje monetario y hasta emocional no significa que los equipos punteros de Europa hayan dejado de intentar llevárselo. El último ha sido, según el periodista Fabrizio Romano, el Sporting de Portugal, que le ha presentado una oferta al Dépor, que no vende, salvo que el jugador exprese su deseo de marcharse, algo que de momento no ha ocurrido. El club ve improbable que Yeremay se marche ni al país vecino ni a ningún otro destino a estas alturas de mercado. El periodista italiano apunta que hay otros clubes tras la pista del canario, quien brilló sobre manera en el Teresa Herrera y en toda la pretemporada.

Antes de que rechazase al Como, la cláusula de rescisión se encontraba en torno a 35 millones de euros y con su negativa subió. Entonces llegaron ofertas a las oficinas del club de 21 y 22 millones, pero la postura del jugador desactivó cualquier alza en la puja.

Quedan unos días para que comiencen los mejores campeonatos de Europa y el dinero de la Premier está corriendo por los clubes punteros de Europa. El Sporting de Portugal es uno de los beneficiados. Acaba de ingresar más de 60 millones de euros por el traspaso de Viktor Gyökeres al Arsenal. Además, el Burnley también abonó 10 kilos por el pase, en propiedad, de Marcus Edwards, que jugó el curso pasado cedido por el conjunto verdiblanco en Championship.

El club lisboeta ha salido al mercado con la billetera llena y se ha fijado en figuras del fútbol español para reconstruir su plantilla. Pagó al Almería 22 millones por el delantero Luis Suárez. Ahora, pone su atención en Yeremay, pero el Dépor cuenta con una importante cláusula de rescisión y la voluntad de un jugador con el que siempre ha ido de la mano. Eso sí, el canario seguirá llamando la atención, solo el 1 de septiembre aportará total tranquilidad.

Esa fecha es la que marcará el resto de operaciones que tiene el Deportivo pendiente. La primera, el fichaje de un portero para suplir a Helton Leite. El Dépor necesita tener atado al sustituto en breve y luego se centrará en la contratación de un pivote y, preferentemente, de dos arietes. Por el medio, sobre todo esta semana, tendrá que lidiar con los descartes, con Petxarroman, Diego Gómez, Genreau o Martín Ochoa en la rampa de salida.

Exhibición veraniega

Yeremay Hernández demostró en esta pretemporada que por sus botas y por su magia pasaran buena parte de las aspiraciones del Deportivo en la campaña que arranca este sábado (21.30 horas) contra el Granada. El extremo volvió en plena forma al trabajo y dejó patente en los amistosos que apunta a ser el líder de la ofensiva blanquiazul este año. Lo hizo, además, con el beneplácito de Antonio Hidalgo, consciente de lo importante que será el canario en sus planes. «Es un tío increíble. Se ha ganado el respeto del club y de la ciudad», resaltó el técnico de Canovelles antes de disputar el trofeo Teresa Herrera.

Dejó el sello de su calidad, de su regate y de su desborde desde los primeros amistosos ante Compostela y Ourense CF, en el que, además, vio portería. También mostró su técnica de golpeo con el golazo ante el Middlesbrough en el Riverside Stadium y en el mano a mano con el que sentenció el triunfo ante el Le Havre en Riazor. El canario llega en plena forma al inicio liga y los rivales saben que tendrán que sudar tinta para evitar que marque las diferencias.