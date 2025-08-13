Davo: «Cuando tengo un día triste, me pongo el vídeo del gol de Barcelona y veo fotos de mi hija»

¿Qué poso le ha dejado su salida del Deportivo?

Es que equipos como el Dépor hay muy poquitos en España y en el mundo. Disfruté a tope la experiencia . Me llevo un ascenso, una buena afición, una directiva que me ayudó en lo que pudo. No me voy contento, porque yo de ahí no me iría en mi vida, pero sí satisfecho.

¿Fue duro este verano?

Lo que más gusta es jugar y no se pudo dar en ningún partido amistoso para así para probar. Ya el año pasado, durante la Liga, no tuve ni opciones, ni un partido titular tampoco para demostrar lo que podía hacer en Segunda. Son situaciones que para el futbolista son complicadas, pero que en el día a día, gracias a los compañeros y la gente, se va llevando como puede cada uno. Es nuestro trabajo, hay que asumirlo y trabajar.

¿Cómo vivió la salida?

Fue rápida, es lo que hay. Muchas veces son cosas que no dependen de ti y, en lo que se pudiese llegar a un acuerdo amistoso, pues... Allí (en el Dépor) considero que tengo amigos. Ahora se dio así y en otro momento puede cambiar la película. Nunca se sabe. Siempre intento hacer las cosas bien, pase lo que pase. Esto es fútbol, es rendimiento. Ahora mismo mi sitio no estaba en A Coruña. Toca trabajar y buscar camino por otro lado, ya está. Nunca se sabe tampoco si se puede volver a juntar los caminos con cierta gente. El fútbol es impredecible.

Fue un año y medio intenso...

Sí, sí (se ríe). A mí ya me habían avisado de que A Coruña es un lugar precioso cuando las cosas van bien, pero también es duro cuando van mal. Me tocó vivir en un mismo año las dos fases. Cuando nos tocó sufrir, que parecía que la cosa pintaba muy mal... Luego empezamos a ir para arriba y, al final, se ascendió. Llegó un momento que volábamos, salía todo casi sin querer. Fue una pasada. Ese equipo tiene que estar en Primera, pero rápidamente.

Y aquellos dos goles en Barcelona y en O Carballiño. ¿Es lo que más le recuerdan por la calle?

Sí, sí, sí. Es lo que más me recuerdan. Fueron dos noches muy especiales, sobre todo la de Barcelona. Es que esa semana fue justo la que nació mi hija, no la voy a olvidar yo en la vida, vamos. Eso es otro nivel. Cuando tengo un típico día triste, siempre me pongo un vídeo de esos de Barcelona o veo las fotos de la niña... Me cambia la película completamente, vamos.

¿Se sintió querido?

Sí, lógicamente hubo momentos buenos, momentos malos, en una temporada hay de todo. Estoy súper agradecido a todo el Dépor y al deportivismo por lo que me dieron, por hacerme vivir un sueño, que es ascender al Depor. No se puede decir que lo haya hecho mucha gente.

¿Le da pena irse ahora que quiere subir a Primera?

Del Dépor da pena marcharse, aunque vaya para abajo. Es que ese sitio... La gente, los trabajadores, la ciudad deportiva, la ciudad, la afición, el estadio... Es otro nivel, no se puede describir ni comparar con otros. Aunque las cosas vayan mal, yo por mí estaría toda la vida ahí.

¿Vivir la desgracia en Primera RFEF les unió más?

Fueron los dos extremos. Al final ascender y ver a la gente que se añadía, que lo daban todo cada fin de semana viajando hasta la otra punta de España para vernos jugar... Hay muy pocos equipos que lo puedan vivir y contar.

¿Le penalizó mucho partir desde la banda cuando era delantero?

Sí, cuando llegué, la directiva y el míster sabían que mi sitio era el de delantero. Me tocó muchas veces jugar en banda. Estoy con la conciencia tranquila porque siempre di el máximo, hice lo que pude... Para no ser extremo acabé la temporada con ocho goles. Estoy bastante contento y me siento un privilegiado por haber jugado con Lucas, Yeremay, Mella, Mario Soriano... Son de Primera división. Yo es que Lucas Pérez no vi nada igual en mi vida.

¿Cree que la gente no entendió que jugó muchas veces fuera de sitio en el Dépor?

A veces sí que había alguna cosilla que se me podía complicar porque las características que yo tengo no son las que puede tener Yeremay. No soy ese tipo de extremo regateador, yo soy de darte profundidad, de otro tipo de juego, pero entiendo perfectamente la exigencia del Deportivo. Es Primera División para todo, para exigir, para aplaudir, para lo que sea. Hay que aceptar lo que vino (las críticas) y lo que vendrá, es que poco más se puede hacer.