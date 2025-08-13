La duda con el futuro de Martín Ochoa en el Deportivo

El adiós de Álex Petxarroman, sumado al reciente de Luis Chacón, ha dejado bajo mínimos las gestiones para liberar excedente en el Deportivo. A las incógnitas en torno a Denis Genreau y Diego Gómez, quienes vieron el Teresa Herrera desde la grada, se suma la de Martín Ochoa, que es uno de los grandes proyectos de delantero en la cantera junto a Kevin Sánchez y Rubén Fernández, uno de 2005 y el otro de 2007. El delantero riojano se encuentra en una encrucijada a algo más de dos semanas de que se cierre el mercado blanquiazul: arrancar la temporada con el Fabril o insistir en esa vía de buscarle acomodo como cedido en categoría superior, preferentemente en Primera RFEF. Ante todo, lo primordial es que juegue. Tiene 21 años y debe acumular minutos y minutos para seguir desarrollándose.

Ver al ariete canterano, con contrato hasta el 30 de junio de 2028, jugando con el filial coruñés ante el Racing de Ferrol hace una semana fue una sorpresa, también un síntoma. Fue una muestra de esa indecisión, de esas dos vías que hay abiertas para su futuro. Martín Ochoa disputó ese duelo (3-2) y tiene abierto ese camino del Fabril, porque considera que necesita jugar, recuperar también sensaciones físicas y de confianza después de un año de ostracismo en el Lugo y después de haber jugado poco tras aquella operación en sus extremidades para liberar una zona que le limitaba.

La otra opción es insistir en un nuevo préstamo en un equipo en categoría superior (preferentemente Primera RFEF) que confíe en él y que le dé opciones de jugar de manera regular para probarse de verdad en una escalón intermedio que le exija y que le haga ser mejor futbolista, estar más cerca del primer equipo. Hay que tomar una decisión y todas las partes valoran cuál es el mejor rumbo a tomar. En el caso del club, pesa también que su plan inicial era no fichar delanteros para el Fabril y dejarle espacio libre a Bil Nsongo, atado este verano después de la cesión por dos campañas con opción a otras dos, y al juvenil Rubén Fernández, uno de los grandes goleadores de la pasada campaña en el fútbol base nacional. Las próximas jornadas, con todas las cartas encima de la mesa, serán claves para tomar una decisión para encaminar su futuro inmediato, el de un jugador que tiene por contrato jugar con el primer equipo después de su renovación y que está atado a medio plazo, con tres temporadas más.

Generación 2004

Es uno de esos futbolistas que despuntaron en la cantera de esa generación de 2004. Solo quedan en Abegondo él, Diego Gómez y Rubén López. El zurdo de Amoeiro está llamado a salir y el pivote de Silleda está a un paso de confirmar su presencia en el primer equipo. Sería el único cedido que habría podido quedarse.