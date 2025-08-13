Petxarroman, camino de regresar a Andorra

La salida de Luis Chacón hacia la Cultural Leonesa no va a serla última entre el excedente de futbolista del Dépor. Hay otros como Diego Gómez, Denis Genreau, Martín Ochoa y Álex Petxarroman, que debe buscar acomodo. El lateral vasco está cerca de regresar al equipo de donde vino a A Coruña, el Andorra de Ibai Gómez. Llegará al club como cedido.

El ex de Athletic y Real Sociedad fue una de las grandes apuestas en el mercado de fichajes del regreso a Segunda, en la campaña 24-25. El club coruñés hizo un desembolso económico para hacerse con sus servicios económicos. Un año después la pujanza de Ximo Navarro, la llegada de Miguel Loureiro y la versatilidad de Ximo Navarro le han dejado sin sitio en este Dépor que contará con siete futbolistas polivalentes para cuartos puestos en la zaga.

Petxarroman está inscrito en LaLiga ahora mismo por el Dépor, pero no cuenta con un dorsal asignado, algo que también ocurre con Denis Genreau, quien tampoco tiene sitio. Al equipo coruñés solo le queda por hacer constar en LaLiga a Daniel Bachmann, recientemente contratado.

El equipo coruñés sigue con su planificación de entradas y salidas. Necesita incorporar a dos delanteros y a un pivote ofensivo.