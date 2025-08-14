El Deportivo ya inscribió a Daniel Bachmann en LaLiga

El Deportivo cerró el día con hasta 22 jugadores inscritos en LaLiga y, aunque esa relación sufrirá algunas variaciones hasta el cierre del mercado, el club coruñés ya podría salir a competir en estos momentos con total garantías, algo que no pueden decir muchos conjuntos de la categoría con problemas en sus límites salariales.

Ya no están en la lista Luis Chacón y Álex Petxarroman, transferidos a la Cultural Leonesa y al Andorra a préstamo. El Deportivo apuró las gestiones y ya sumó a Daniel Bachmann, cedido por el Watford, que llevará el dorsal 25. También está entre los elegidos Eric Puerto, con el 13 a la espalda, por si fuese necesario que ejerciese el sábado de segundo o tercer guardameta en Granada. Hay un futbolista como Denis Genreau que también figura en la relación, pero que no tiene dorsal asignado.

No están tampoco en esa lista de LaLiga ni Charlie Patiño ni Rubén López ni Martín Ochoa. Este último está inscrito en la RFEF con el Fabril, algo que no ocurre con el inglés y el de Silleda (sí incluidos en la relación del Fabril en la Federación Galega). Los tres podrían volver a tener dorsal por encima del 25.

Si se suman a estos tres futbolistas el Dépor cuenta ahora mismo con 25, pero tiene tres fichas libres. Espera liberar aún las de Diego Gómez y Denis Genreau y sumar, como mucho, tres fichajes. La idea del club es no agotar el máximo que permite la patronal para dejar espacio a la cantera.

Hay pocos cambios en los dorsales, salvo Eddahchouri que se hace con el 9 que deja Barbero y Mella con el 11 de Davo. Los fichajes han elegido entre los restantes. Bachmann llevará el 25, Comas el 3, Noubi el 4, Quagliata el 12, Loureiro el 15, Gragera el 16 y Luismi Cruz el 19.