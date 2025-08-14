Helton Leite debuta con una de las paradas de la jornada en la Copa Libertadores

De un 0-5 a un 0-0. El debut de Helton Leite con el Fortaleza fue una de las grandes novedades de la ida de los octavos de final ante Vélez. El equipo venía de ser goleado en casa en la última jornada del campeonato nacional y, al menos, mantuvo su portería cero con el exdeportivista como uno de sus grandes protagonistas.

Queda el encuentro de vuelta pero Helton ya mereció que una de sus paradas fue considerada la mejor acción de un encuentro en el que no se movió el marcador y en el que el desenlace queda para la vuelta.

El meta no fue muchos minutos en la pretemporada en A Coruña, pero demostró estar en forma y conservar la cualidades que dieron seguridad a Riazor la pasada temporada. Firmó por año y medio y está llamado a aventarse en la portería de su nuevo club.

Helton Leite acaba de dejar el Deportivo tras el abono de la cláusula de rescisión y para lugar ha llegado Daniel Bachmann, cedido por reforzar Watford.