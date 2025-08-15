Adrián Guerrero se irá cedido al Ourense CF, de Primera RFEF

Adrián Guerrero buscó hacerse un sitio en el primer equipo, pero pronto Hidalgo se vio servido con lo que tenía y empezó a entrenar y jugar con el Fabril este verano. Ante esta tesitura, el club y el jugador meditaron si lo mejor para su progresión era salir cedido a Primera RFEF, tal y como ocurrió con Jairo y Mardones, ambos en el Racing de Ferrol. En cuanto se tomó la decisión aparecieron múltiples pretendientes, entre ellos el equipo verde, todos los equipos gallegos de la categoría y varios filiales. El Pontevedra insistió mucho, pero finalmente jugará este año a préstamo en el Ourense CF, conjunto donde tendrá espacio para acumular minutos.