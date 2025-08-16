En Directo
Granada CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la primera jornada en el Nuevo Los Cármenes
Ha sido una semana muy, muy movida con Mella y Yeremay. Aquí todas las claves
Así está el futuro de Yeremay y Mella: cuestión de sentimiento por el Deportivo y de dinero
El Dépor solo perdió un partido en toda la pretemporada ante el Watford en Inglaterra. Le ganó a Oviedo y Le Havre, dos equipos de primera división de sus países
Nuestra previa
José Ángel, con un problema muscular tras la operación de pubalgia, es la única baja de los coruñeses
¡Buenas tardes, deportivistas! Han sido meses de descanso, de ilusiones, de fichajes y de despedidas y aún quedan dos semanas para cerrar la plantilla, pero hoy empieza LaLiga.
