Granada CF - RC Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Granada

Primer partido y nulos antecedentes oficiales para conocer la apuesta de Antonio Hidalgo en su primer once como entrenador del Deportivo en Liga ante un rival llamado a estar en la zona, como es el Granada. El gran indicativo para ser certero con su plan es el Teresa Herrera, que en poco o nada diferirá del que saltará este noche al Nuevo Los Cármenes.

Portería

Viajaron tres porteros a Andalucia, pero como ocurrió hace un año el fichaje tardío de un guardameta hará que Germán Parreño comience la Liga bajo palos. Entonces poco tardó Helton Leite en arrebatarle la titularidad. En las próximas semanas se sabrá si ocurre lo mismo con Daniel Bachmann o existe una competencia más real. Eric Puerto ejerce de tercer guardameta.

Defensa

Es la única línea donde puede haber algunas mínimas dudas, aunque todo apunta a que habrá continuidad. Miguel Loureiro, Arnau Comas, Dani Barcia y Sergio Escudero será los protagonistas en la retaguardia. Queda una leve duda con Arnau Comas, que ha tenido algún contratiempo físico durante el verano, y con Escudero, quien tiene competencia en Quagliata.

Media

Gragera es otro de los fichajes que ha llegado para ser indiscutible y será la pareja de baile de Diego Villares en la zona de pivotes. Por delante, una de las grandes novedades. Todo hace indicar que Mella empezará la liga en el banquillo y que será Luismi Cruz el que acompañe a Mario Soriano y a Yeremay Hernández en la zona de enganches.

Delantera

A la espera que lleguen los deseados delanteros que el club busca en el mercado, Eddahchouri está asentado como ariete titular al no ser, de momento, Bouldini una competencia real para él.