Así se podrá ver al Deportivo esta temporada por televisión: los 15 partidos de la TVG, TEN, Movistar, DAZN...

Poco a poco se va componiendo el puzle de cómo seguir al Deportivo esta temporada 25-26 por televisión. Si hace unos días se supo que un canal de TDT, Ten, emitiría un partido semanal en abierto, ahora son públicas las ofertas que preparan la TVG y Movistar que se suman a DAZN y el resto de plataformas con las que la patronal ha llegado a un acuerdo para seguir los duelos por la pequeña pantalla y por todos los dispositivos asociados.

La TVG recupera los partidos en abierto en Segunda División al llegar a un acuerdo para emtir quince los 42 duelos que jugará el equipo coruñés esta temporada, "a partir del mes de septiembre". Este acuerdo también le habilita para retransmitir cinco del Dépor Abanca en la Liga F. La plataforma Movistar anunció esta misma mañana que los partidos de Segunda se podrán seguir esta temporada sin que sus ya abonados afronten el pago de ningún paquete televisivo adicional. Así, tal y como apuntan, "desde cualquier modalidad de MiMovistar, a partir de los 53€, se podrá disfrutar de LaLiga Hypermotion al completo. Los no clientes de Movistar también podrán acceder a todos los partidos a través de la plataforma Movistar Plus+ en su formato OTT (disponible en movistarplus.es por 9,99€ al mes). Además, los clientes de O2 que contraten alguna modalidad de televisión que incluya Movistar Plus+ también podrán disfrutar de toda la competición".

Hace unos días DAZN avisó de que tampoco habría que pagarlo en exclusiva y que sería incluido en su paquete de fútbol, que estuvo de oferta hasta el final de julio por diez euros. Se espera que su precio sea mayor antes del inicio de liga, salvo nueva promoción. Hay más operadores que han llegado a acuerdos con LaLiga y que darán a conocer en los próximos días sus propuestas de paquetes para los aficionados de Segunda. Eso sí, lo conocido hasta ahora asegura mucho más fútbol de plata en abiertos para los aficionados, entre ellos los del Deportivo.