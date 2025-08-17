El Deportivo ya cuenta con 28.200 abonados y ofrecerá solo 1.500 más con asiento

El impulso de la victoria en Granada no es menor pero el deportivismo tampoco lo necesitaba para mostrar músculo. Lo lleva haciendo toda la vida, también este verano. El club coruñés acaba de cerrar la segunda fase de la campaña de abonados, esa en la que sus socios tienen la opción de cambiar de asiento y de localidad. El Dépor cuenta ahora mismo 28.200 abonados, de los 26.486 tienen derecho a asiento, 1.334 son socios amigos y 380 nenos Dépor. Desde este lunes abre para estas dos últimas categorías, unos 1.714, la posibilidad de hacerse con un asiento. Solo habrá unos 1.500 abonos más con asiento, hasta llegar a los 28.000. Ahí se cerrará, con "1.500 localidades más que la temporada pasada", según el clun. Si con esas modalidades de menor desembolso no se cubriesen, se acudiría a una lista de espera que, según las últimas estimaciones del club, estaba en torno a las 6.000 personas. La venta de carnet de socios amigos y nenos Dépor estará abierta toda la temporada. El club coruñés va camino de nuevo de superar la barrera de los 30.000 socios y de disputarse con el Málaga, el trono de club con más masa social de Segunda. Muchos de Primera tampoco le resisten la comparación.

Con Riazor ya pequeño para tal masa social, será más importante que nunca para el club de delegación de asientos para su futura venta. En ese sentido, el club está estrenando esta temporada en el partido ante el Burgos un sistema de precios dinámicos y fluctuantes en ma venta de entradas. El billetaje del que disponga influirá.