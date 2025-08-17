Uno a uno del Deportivo ante el Granada, las notas: Luismi Cruz, el mejor

EL MEJOR

Luismi Cruz |9|

Un debut de alto voltaje contenido en una hora de juego de personalidad y calidad. Vital en el primer tanto, asistente en el segundo.

TITULARES

Germán Parreño |6|

Un buen mano a mano y se complicó con la pelota. El gol, imposible para él. Oposita a la titularidad.

Miguel Loureiro |7|

Intenso, cerró bien su banda y le faltó proyectarse algo más en ataque. Será un seguro de vida para el equipo.

Arnau Comas |8|

Muy interesante e inteligente su primera mitad. Inició la jugada del primer gol.

Dani Barcia |7|

Se complicó en algunas acciones en la primera parte. Llamado a ser el líder atrás.

Sergio Escudero |7|

Dio templanza atrás y acabó el partido con un gol por el que pidió perdón.

José Gragera |7|

El faro de la media, será un aún más vital con el paso de las jornadas. El equipo necesitaba a alguien así.

Diego Villares |7|

Fue creciendo a lo largo del partido como enlace defensa-ataque.

Mario Soriano |8|

Hizo el primero, tuvo un segundo y lo mandó al palo. Se desgastó también en defensa. Completo.

Yeremay |7|

Dejó destellos y protagonizó cabalgadas, pero le faltó finura en algunas acciones. Dará mucho más.

Eddahchouri |8|

Le faltó saber imponerse en la primera mitad, pero sirvió el primero y marcó el segundo. Omnipresente.

TAMBIÉN JUGARON

Mella |6|

Puro vértigo.

Bouldini |5|

Estaba en fuera. de juego, pero falló un gol.

Patiño |6|

Gran pase en profundidad.

Ximo |6|

Poco tiempo.

Herrera |5|

Erró en un remate acrobático.