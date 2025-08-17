Deportivo
El Granada tuvo que tirar del filial tras su dificultad para inscribir
A Coruña
Los problemas del Granada para inscribir fichas del primer equipo en LaLiga obligaron a Pacheta a acudir a su filial para completar la convocatoria. De los seis convocados, Rodelas y Óscar salieron de inicio. El cuadro nazarí tiene 15 fichas oficiales, de las cuales dos son baja por lesión (Boyé y Casadesús) y otra por sanción (Alemañ).
