Deportivo

Riazor estrena el curso el próximo domingo con la visita del Burgos

La grada de Riazor durante el pasado Teresa Herrera entre el Deportivo y el Le Havre francés.

La grada de Riazor durante el pasado Teresa Herrera entre el Deportivo y el Le Havre francés. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

RAC

A Coruña

Superada la primera jornada, el Deportivo ya piensa en el segundo compromiso oficial de la temporada. El combinado de Hidalgo recibe el próximo domingo al Burgos en casa (17.00 horas), en el que será el primer duelo como local de un Dépor que quiere ser fuerte en Riazor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents