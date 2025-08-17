Deportivo
Riazor estrena el curso el próximo domingo con la visita del Burgos
A Coruña
Superada la primera jornada, el Deportivo ya piensa en el segundo compromiso oficial de la temporada. El combinado de Hidalgo recibe el próximo domingo al Burgos en casa (17.00 horas), en el que será el primer duelo como local de un Dépor que quiere ser fuerte en Riazor.
