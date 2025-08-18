Alejandro Marqués, la vía portuguesa para la delantera del Deportivo
El venezolano-español, criado en las canteras de Barcelona y Juve, juega en el Estoril, de la primera portuguesa
El Dépor rastrea en profundidad el mercado de delanteros para acompañar a Eddahchouri con dos arietes más y en su lista de pretendidos está Alejandro Marqués, ariete de 25 años que pertenece el Estoril, de la primera división lusa, con el que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio. Su nombre se suma al de otros candidatos en España como Izeta, Arana, Miguel de la Fuente, Karrikaburu o Carlos Marín, todos con buen rendimiento en la división de plata en los últimos años.
La Segunda División tampoco es una categoría desconocida para Marqués. Ya logró diez goles en la temporada 21-22 con el Mirandés. En sus dos últimas temporadas en la primera lusa logró 9 y 11 goles, una cifra que le colocó entre los mejores golpeadores de Portugal. El futbolista venezolano-español se crió en las canteras del Barcelona y la Juventus y destacó para dejar Barcelona por Turín.
Estuvo sin jugar algunos partidos de pretemporada con la vista puesta en salir traspasado del Estoril, pero no cuajó esa posibilidad y ya ha jugado en liga con su nuevo equipo. Su poderío aéreo, su capacidad goleadora y su nada desdeñable juego de pies, además de su juventud, le convierte en un jugador que desea el Dépor.
