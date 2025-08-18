El Deportivo y su sinfonía de un minuto

Si hay goles que definen a un equipo y a un proyecto, el Deportivo no tardó ni medio partido en proponer el suyo. La parte final de la jugada del primer gol, desde que encara Luismi Cruz, corrió como la pólvora por las redes sociales y por internet. La exposición no ha parado de incrementarse. Su viralidad es indudable, su estética también. Y eso que el estándar tiktok la había minimizado. Son 68 segundos con 25 pases en los que intervienen nueve de los once futbolistas del club coruñés que estaban en el campo en ese momento. Mismo idioma. Solo se quedaron fuera del rondo Germán Parreño y Miguel Loureiro, siempre bien posicionado. Una sinfonía perfecta que acabó con ese tiro cruzado de Mario Soriano y que tuvo el epílogo de su celebración, a lo Joker, en la que también hace ademanes de director de orquesta. Redonda por fútbol, por estética, por eficacia.

Y es que desde que Weissman se tira al suelo y la recibe Sergio Escudero en la banda izquierda hasta que el madrileño desnuda a Luca Zidane la acción es un manual de recursos, inteligencia y paciencia. La que tiene el equipo para madurar la jugada, la que luce Luismi Cruz, uno de sus grandes protagonistas, para no aparecer hasta que es verdaderamente decisivo y vertical. El Deportivo, que tampoco había estado excesivamente brillante hasta entonces, supo fisura a fisura ir agrietando el dique de contención que había construido Pacheta. La calidad apareció y brotaron las vías de agua.

Curiosamente los que más intervinieron en ese conjunto de pases con desenlace feliz fueron los que más lejos estuvieron de su finalización. Dani Barcia y Arnau Comas dieron cuatro cada uno. El central catalán fue especialmente importante porque rompió por dentro con un balón interior que encontró a Yeremay y a Diego Villares (3 pases) antes de que el referido Luismi Cruz (1) cambiase de ritmo y desencadenase todo. Escudero (2) dio continuidad, Gragera (3) fue siempre apoyo en una salida por momentos de tres, el canario (3) apareció en banda y por el centro para templar o descargar hasta de tacón, Mario Soriano (3) jugó de cara y de espaldas hasta rematar a la red y Eddahchouri (2) marcó la diferencia al primer toque. Jugada total, fútbol total para romper un partido en el que el Deportivo se elevó cuando fue más fiel a su esencia, a la de la clase, al balón.

Mario Soriano reconocía en zona mixta, tras acabar el partido, que «no» había visto aún en vídeo la acción de ese primer tanto, pero las sensaciones que tuvo en el terreno de juego, el patrón que dibujó fueron muy aproximados a la realidad: «Hicimos una jugada muy buena, fueron muchísimos pases de un lado a otro, atrayendo de un lado a otro, girando, moviendo el balón rápido. Si lo hacemos así siempre, buscamos a esa gente entre líneas y los llevamos fuera y rompemos, es más fácil».

Esos momentos en los que el Dépor fue capaz de asegurar la posesión fue cuando mejor vivió en el partido. Le sirvió para defender, para atacar desgastando a su rival. Lo logró en fases, sobre todo, en ese tramo final de la primera parte y tras la expulsión. Por tramos, la presión del Granada, esa versatilidad propugna Hidalgo y el propio estado del terreno de juego le empujaron a un fútbol más directo en el que no sacaba excesivos réditos porque a Zaka le costaba imponerse a los centrales en guerras solitarias.

El Dépor empieza fuerte con un golpe de autoridad por resultado y por fútbol. Le queda mucho, pero con esta calidad y creando el humus perfecto para que aflore, será todo mucho más sencillo. Quedan diez meses para pelear, crecer, disfrutar y soñar.