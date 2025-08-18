El fabrilista Luisão, con opciones de salir cedido del Deportivo a Primera RFEF

Con la cesión de Adrián Guerrero acordada con el Ourense CF y con Jairo Noriegay Álvaro Mardonesa préstamo en el Racing, el siguiente futbolista del Fabril que puede encontrar acomodo en Primera RFEF es Luisão Macías. El club coruñés le ha transmitido al futbolista la posibilidad de que saliese cedido hasta final de temporada a un club de Primera RFEF para que, a sus 21 años, se pruebe en un equipo de superior categoría. La entidad coruñesa prefiere que sea en uno de los conjuntos gallegos para poder seguirlo más de cerca. Ambas partes aún deben perfilar que esta opción salga adelante en los próximos días.