Fiesta de las peñas del Deportivo antes del partido ante el Burgos en Riazor
Música y comida en los alrededores del estadio desde las 13:00 horas
A Coruña
Riazor abre el telón de la liga de Segunda División y la Federación de Peñas Deportivistas preparan una fiesta antes del partido ante el Burgos que será el domingo a las 17.00 horas. Habrá música y comida para que todos los aficionados que lo deseen se puedan acercar a la calle Almirante Cadarso en las inmediaciones de Riazor a partir de las 13.00 horas. A pesar de que el duelo se celebrará en el mes de agosto y habrá algún socio del Dépor de vacaciones, se espera un gran ambiente por las buenas temperaturas que se esperan y porque el Burgos está vendiendo localidades para sus aficionados en la grada visitante de Riazor.
