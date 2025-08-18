Óscar Pinchi continuará su carrera en el Volos griego

El canterano Óscar Pinchi continuará su carrera en el Volos de la Superliga Griega. El coruñés, tras despuntar en Segunda en equipos como Extremadura, Fuenlabrada, Mirandés, Las Palmas o Racing de Ferrol, deja el fútbol turco en el que estuvo en los últimos años y se compromete con el conjunto heleno a sus 29 años. Pinchi llegó a debutar con el primer del Dépor tanto en Liga como en Copa.