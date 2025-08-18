Óscar Pinchi continuará su carrera en el Volos griego
A Coruña
El canterano Óscar Pinchi continuará su carrera en el Volos de la Superliga Griega. El coruñés, tras despuntar en Segunda en equipos como Extremadura, Fuenlabrada, Mirandés, Las Palmas o Racing de Ferrol, deja el fútbol turco en el que estuvo en los últimos años y se compromete con el conjunto heleno a sus 29 años. Pinchi llegó a debutar con el primer del Dépor tanto en Liga como en Copa.
