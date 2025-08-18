Ximo Navarro, el estreno por sorpresa en el Deportivo en una velada sin contratiempos físicos en Granada
En una sesión de baja intensidad, José Ángel fue el único al margen del grupo
A Coruña
No había tenido ni un minuto en toda la pretemporada y parecía llegar excesivamente justo al primer partido de liga, pero como si siempre estuviese de guardia, Ximo Navarro hizo su estreno del curso 25-26 en los minutos finales del duelo en el Nuevo Los Cármenes. El navarro, con apenas una semana de trabajo con el grupo, fue una de las opciones de banquillo de Hidalgo y jugó un cuarto de hora. El martes los médicos y los técnicos tendrán una idea más clara del estado físico de los jugadores, pero no parece haber habido contratiempos físicos graves derivados del partido. José Ángel, el único al margen del grupo.
