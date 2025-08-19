Charlie Patiño, inscrito en LaLiga con dorsal del primer equipo del Deportivo

El Deportivo va aclarando el futuro de su plantilla y haciendo hueco a la espera de colocar a Diego Gómez, Denis Genreau y Eric Puerto. Uno de los efectos de ese espacio que ha encontrado en su nómina, sumado a sus prestaciones, es que Charlie Patiño acaba de ser inscrito en LaLiga como jugador del primer equipo del Deportivo. Aparece en la relación como una de las operaciones más recientes, junto a dos futbolistas de Las Palmas, Jesé y Jonathan Vieira.

Este paso dado por el Deportivo es una muestra más de lo satisfechos que están con el cambio experimentado y el paso adelante dado por el inglés en esta pretemporada, también con los esfuerzos personales y profesionales que hizo en el pasado ejercicio, a pesar de que fue un curso perdido sobre el terreno de juego. Sus partidos este verano y sus quince minutos en Granada, saliendo desde el banquillo, han reforzado la sensación de que esta campaña sí que está listo para jugar en Segunda y para convertirse en un relevo o en un competidor en la zona de creación. Su paso adelante, además, hace que el Dépor olvide aún más su primera pretensión de contratar a un pivote ofensivo, a un 8, con Riki como primera opción y Antonio Sánchez como secundaria.

Todavía debe progresar y ganar en confianza y ritmo, pero comienza a dejar de ser ese joven sobrepasado y tímido al que la Segunda División le pasó por encima la pasada campaña. La mejor muestra fue ese pase en profundidad a Yeremay Hernández en en el Nuevo Los Cármenes en el que destiló parte de esa calidad que siempre le ha acompañado, pero que le costaba lucir en el fútbol profesional. Por mucha promesa que hubiese sido, por mucho niño prodigio de la cantera del Arsenal que hubiese sido, al pivote británico, con sangre coruñesa, le ha costado dar ese último paso, pero él ha insistido en impulsarse en Riazor.

También ha creído de verdad el Deportivo. Primero durante una temporada como la pasada que se dio por amortizada ante la imposibilidad de ser una opción competitiva para los proyectos de Idiakez y Gilsanz. El club le dio apoyo en los momentos bajos y ante los problemas de adaptación, y también le diseñó un plan específico para llevarle a otro nivel físico que ya es evidente. Ha dejado atrás la morfología de niño y empieza a ser competitivo en las disputas. Ese acompañamiento se culminó hace unos meses dándole protagonismo en las últimas jornadas de la Liga 2024-25 cuando el equipo no se jugaba nada. Fue titular en los dos últimos partidos y disfrutó de media parte en el antepenúltimo: 220 minutos por los poco más de 70 del resto de la liga de Segunda.