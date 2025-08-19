Horario para el duelo de la jornada 5 en Vitoria del Deportivo ante el Mirandés
El Dépor conoció la fecha del partido de la jornada 5 ante el Mirandés a domicilio. Será el sábado 13 de septiembre a las 16.15, un horario que facilita el desplazamiento de los deportivista que se quieran acercar a seguir en directo el encuentro. El choque, por las obras en Anduva, se disputará en Mendizorroza.
