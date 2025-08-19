Lucas, Pablo Martínez y Hugo Rama, la vida después del Deportivo

Uno fue el héroe del ascenso, otro fue el central titular del Dépor en la última liga y el tercero siempre tuvo una especial conexión con la grada y el club meditó ofrecerle la renovación hace un par de meses. La vida ha cambiado mucho para tres futbolistas que tenían peso en el vestuario blanquiazul, como son Lucas Pérez, Pablo Martínez y Hugo Rama. El coruñés se fue en enero por desavenencias con los responsables de la entidad y el francés y el mediapunta de Oroso se marcharon en junio al acabar sus contratos. Pasaron los días, las semanas y los meses, y el fin del periodo de pases empieza a asomar en el horizonte. Ninguno de los tres, a pesar de su trayectoria, ha podido encontrar un nuevo destino. Ha sido, para ellos, un verano de entrenamientos en solitario, de esperar, de no compartir las rutinas de un vestuario, y de moverse en el mercado para cuadrar sus deseos con las necesidades de los equipos que puedan pretenderles. El deseo de los tres pasa por seguir en España en ligas competitivas, pero no está siendo sencillo cumplir ese anhelo que comparten.

Pablo Martínez aplaude a la grada en el partido del adiós del francés en Riazor.

Lucas Pérez

Así como en 2024 vivió algunas de las emociones más fuertes de su carrera, 2025 no le ha terminado de sonreír a Lucas Pérez. Rescindió su contrato con el Dépor en enero por desavenencias con los gestores deportivos del club y, tras dilatar la búsqueda de destino por motivos personales, acabó encontrando acomodo en el PSV cuando ya estaba cerrado el mercado de fichajes de enero. Jugó unos minutos en dos partidos y fue campeón de la liga holandesa. La experiencia se cortó de raíz porque una enfermedad le hizo estar inactivo gran parte de esos cuatro meses que perteneció al club de Eindhoven.

Hugo Rama posa hace unos meses en la Ciudad Deportiva de Abegondo. | Casteleiro/Roller Agencia

Lucas ha pasado el verano entre A Coruña, Ferrol y Madrid. Primero se entrenó en solitario, luego se integró unas semanas en la dinámica del Racing y, posteriormente, se unió al Rayo Majadahonda para disfrutar de sesiones de grupo y mantenerse en forma. Su deseo, como el de los últimos periodos de pases, ha sido encontrar un equipo de Primera en España. Y con esa pretensión agotará el mercado si es preciso. Los problemas que tienen algunos conjuntos con el límite salarial y la necesidad de encontrar opciones fiables que no supongan un excesivo desembolso le dan opciones de acabar cumpliendo su objetivos. En el caso de que, llegado el 1 de septiembre, no encuentre un equipo en LaLiga, será entonces cuando se abra el abanico y mire al extranjero, como ya sucedió hace unos meses.

Pablo Martínez

Pablo Martínez reafirmó en su despedida que su deseo es seguir en ese fútbol español que tan fuerte le ha pegado. Apura sus opciones, pero no está siendo sencillo, sobre todo en el fútbol profesional. El Zaragoza se puso en contacto con él para conocer su disponibilidad a fichar por los maños. El equipo de La Romareda ya descartó esta opción y se reforzará con otros jugadores. El galo sigue en búsqueda activa.

Hugo Rama

Hugo Rama fue el último en saber que no seguía y dio instrucciones de rastrear el mercado, con Polonia como uno de los mercados donde más se ha manejado. No ha podido aún encontrar acomodo que le pueda convencer. Tienen dos semanas y el mercado de jugadores en paro para volver a ilusionarse.