Mauro Valeiro, Samba Wade y Antón Vilariño, talento del Deportivo que llama la selección española

Nuevo espaldarazo de la Federación al talento captado y cultivado en Abegondo. Mauro Valeiro, Samba Wade y Antón Vilariño fueron citados por la RFEF para diferentes concentrales de las selecciones españolas sub 17 y sub 15. Los dos primeros, el medio y el defensa, están citados con los mayores para unos entrenamientos en Alfaz del Pi entre el 25 y el 28 de agosto. El lateral zurdo, el más joven de todos, fue reclamado para las mismas fechas y en el mismo lugar, aunque con el combinado de menor edad. En categoría masculina, siguen la estela de Yeremay, Mella, Kevin, Martín Ochoa o Raúl Lema que han jugado en los últimos tiempos en los escalafones inferiores de la Selección.