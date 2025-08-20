El plan del Deportivo para el cierre del mercado de fichajes: ante todo, un delantero diferencial

El Deportivo llegará a la última semana de mercado con ocho fichajes ya en el bolsillo, ya que en los próximos días no se esperan movimientos en las contrataciones. Solo se producirán salidas para aligerar la plantilla antes de añadir al último efectivo. Daniel Bachmann, guardameta que llegó a Riazordel Watford ante la baja inesperada de Helton Leite, fue el último jugador en sumarse al proyecto y el último en ser presentado, pero aún habrá, al menos, una cara nueva más antes de que el periodo de pases baje el telón el 1 de septiembre. Y es que el Deportivo, a pesar de que la idea en estas últimas semanas era buscar a dos futbolistas ofensivos y un 8, ha ido centrando el tiro y redefiniendo prioridades. A día de hoy, la necesidad absoluta y lo que se buscará, por encima de todo, es ese 9 diferencial, que haga de referencia, pero que también sepa moverse al espacio, una pieza que añada nuevos registros. Un futbolista, en realidad, que compita con el emergente Zaka Eddahchouri para ser el goleador de un equipo que genera mucho a la espalda del 9, pero que ha adolecido en los últimos meses de una referencia rotunda en ataque que le permitiese aspirar a cotas altas.

La necesidad de ese segundo ariete ha pasado a un segundo plano, sin ser descartada. Mohamed Bouldini aparece, de esta manera, como el tercero en la ecuación. Su presencia en la plantilla de la temporada 2025-26 está más cercana y solo se produciría un adiós si llegase ese segundo ariete improbable y se le encontrase un destino al marroquí que colmase sus aspiraciones, las de un jugador fichado del Levante al final del mercado pasado, con una amortización pendiente y con un salario acorde al estatus con el que se le fichó.

El Deportivo ha peinado y sigue peinando el mercado nacional o, en su defecto, el de futbolistas con experiencias en la Segunda División española. Las preferencias estaban centradas en jugadores como Urko Izeta (Athletic), Karrikaburu (Real Sociedad) y Carlos Martín (Atlético). Los dos primeros están a un paso de quedarse en sus clubes matrices después de sus buenas experiencias en Segunda División con el Mirandés y con el Racing de Santander. El primero ha ganado espacio y ninguna de las partes ve posible una salida antes del mes de enero por las lesiones en el Athletic y por el hecho de que Maroan Sannadi tiene muchas opciones de jugar la Copa África con Marruecos. El segundo es un futbolista que ha recuperado terreno este verano en las preferencias de la entidad txuri-urdin que pretende un giro a Zubieta y que premiará a todos esos jugadores que se formaron en su día con Francisco, ahora entrenador principal, quien en su día tuvo al ariete de Elizondo a sus órdenes en el filial. Martín, que pertenece a los rojiblancos, sí que deberá hacer las maletas para dejar el Metropolitamo, como ya le ocurrió en los dos últimos mercados, cuando jugó en el Mirandés y en el Alavés. El inconveniente, de momento, para el Dépor es que aún hay equipos de Primera rastreándolo para llevar arietes a sus filas y tienen preferencias en el deseo del jugador y de su club de formación.

Más opciones para el ataque

Otro de los que futbolistas en los que se ha interesado el Deportivo para esa demarcación ofensiva es Miguel de la Fuente, quien marcó en la primera jornada con el Leganés y por el que su club tiene una posición de fuerza al negociar, agarrado a su contrato y a la duración de la vinculación entre ambas partes. Una de las últimas cartas de la baraja blanquiazul, según apuntó LA OPINIÓN hace dos días, es Alejandro Marqués, ariete hispanovenezolano de 25 años, formado en las canteras del Barcelona y de la Juventus, con una temporada de experiencia con el Mirandés en Segunda y que actualmente juega en el Estoril. A diferencia del resto de casos, acaba contrato el próximo mes de junio y, después de haber marcado 11 goles en la pasada liga portuguesa, tanto el jugador como su club están abiertos a la posibilidad de una salida, previo desembolso por parte del club receptor. De hecho, el futbolista no jugó algunos partidos de esta pretemporada porque todas las partes avanzaban hacia una salida. El fútbol brasileño apareció en el horizonte del canterano blaugrana este verano.

No son las únicas opciones que tiene encima de la mesa el Dépor, quien apuesta por ampliar el abanico ante las complicaciones que siempre surgen en los cierres de mercado, más en una posición con tanta demanda y escasa oferta como la punta de ataque. La eterna búsqueda del 9 de Riazor.