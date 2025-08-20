El Deportivo cede a Adrián Guerrero al Ourense CF

Adrián Guerrero continuará su formación en el Ourense CF, club de Primera RFEF en el que jugará cedido la próxima temporada. El extremo diestro terminó en junio su etapa juvenil tras una temporada completa en el Fabril. Cumplido su ciclo en Segunda RFEF, club y jugador buscaron dar un paso más. Lo hará en O Couto.

El Deportivo continúa dando salidas a algunas de sus jóvenes promesas que necesitan un escalón intermedio entre la categoría de plata y la competición en la que milita el Fabril. Ese es el destino para un Guerrero sin sitio en la primera plantilla y con capacidad suficiente para afrontar un nuevo paso en Primera RFEF, que echará a andar este mismo fin de semana. El Ourense CF, club que ya acogió a Quique Teijo en la 24/25, y en el que ha recalado Alberto Sánchez, será el destino para un Guerrero que disputó la temporada pasada 36 partidos con el filial y otros dos con el primer equipo.