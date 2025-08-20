El Deportivo se interesa en Samuele Mulattieri, delantero italiano del Sassuolo

Samuele Mulattieri es el último nombre en una larga lista de delanteros en la que trabaja el Deportivo de cara al cierre del mercado de fichajes. El cuadro coruñés busca un ariete para cerrar su plantilla, y ha mostrado su interés en el atacante de La Spezia de 24 años, quien pertenece al Sassuolo, con el que la temporada pasada anotó 11 goles en 34 partidos y alcanzó el ascenso a Serie A.

El Deportivo rastrea el mercado nacional e internacional en busca del goleador deseado. Según informa el periodista especializado en mercado Di Marzio y ha podido confirmar este diario, Mulattieri es uno de los candidatos para reforzar el ataque de cara al curso 25/26. Formado en las canteras de La Spezia y el Inter, tiene pasado en el Crotone, Frosinone o Volendam. El conjunto neroazzurro lo vendió por unos 5 millones de euros según Transfermarkt en 2023 al Sassuolo, con el que tiene contrato hasta 2028.

El conjunto coruñés trabaja en otras opciones para la delantera, pero mantiene abierta la vía internacional, de cada a buscar un delantero que compita con Zakaria Eddahchouri y pueda liderar el ataque blanquiazul la próxima temporada.