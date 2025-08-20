El Sporting de Portugal, el equipo que no se cansa de intentarlo por Yeremay

El Dépor y el deportivismo se van a tener que acostumbrar a la incertidumbre en torno a Yeremay porque es un futbolista que encandila a los mejores clubes europeos y porque su mayor pretendiente, el Sporting de Portugal, amenaza con no cansarse de intentarlo. El equipo coruñés ya le hizo llegar al Dépor que estaba a dispuesto a hacer una oferta que, en caso de haber llegado a un acuerdo, iba a convertir al canario en el traspaso más caro de la historia del Sporting y del propio club coruñés. Las últimas informaciones en Portugal apuntan a una propuesta de 27 más tres en variables y podría venir otra de 30 más por cinco objetivos. Más allá de las cifras, que son impactantes, Yeremay va a seguir en el Deportivo, salvo giro inesperado de los acontecimientos, porque no está dispuesto a forzar ni a pedir su salida del club coruñés y porque el valor de la cláusula de rescisión está en torno a los 60 millones de euros, según fuentes consultadas. Tanto el Deportivo como los agentes del jugador quisieron proteger al club y al canario con un montante de salida pactado que fuese subiendo en el mes de agosto conforme se acercase el cierre del periodo de pases, más cuando la Liga ya estuviese en marcha. Ese valor prohibitivo sirve para espantar a quien lo quiera y para que el jugador, ante tales cantidades, tampoco se pueda descentrar con situaciones irreales. La filosofía del Dépor es pedir siempre el valor de la cláusula de rescisión.

Estos parámetros de la situación convierten en improbable su marcha. Eso sí, ese detalle no significa que el Sporting vaya a dejar de intentarlo. El equipo portugués ya empieza a mirar al mercado con otras opciones en la recámara, aunque de momento no desiste, porque, a diferencia de otros proyectos que le presentaron, el del conjunto portugués sí que llamó la atención del canario. Tras el Como, hubo otros que se interesaron por él, como la Roma y el Borussia Dortmund, pero sus ofertas estaban lejos de la del campeón portugués y no se veían como considerables por parte del Deportivo. Desembarcar ahora en el Sporting era percibido por el jugador como un paso adecuado en su carrera. Era ir a un equipo que viene de ganar la liga, que iba a jugar Champions, en un entorno más asequible para la adaptación y que suponía ser importante en un campeonato que ha servido de trampolín para muchos futbolistas en los últimos años. Aun así, no significa que vaya a pedir marcharse ni que se vaya a ir. Yeremay sabe la promesa que hizo hace unos meses de llevar al Dépor a Primera y, en sus parámetros, no encajaría dejar al club en la estacada a estas alturas del mes de agosto. Otra cosa es que los clubes fuesen de la mano. Para suerte del deportivismo todos los caminos apuntan a que no se moverá de A Coruña.